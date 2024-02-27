«Посмотрят только в следующем тысячелетии»: Охлобыстин о ремейке «Интернов»

Я не очень люблю ремейки, честно говоря. Мне кажется, что все оригинальное должно быть. Хотя иногда это бывает прекрасно. «Даун Хаус» был, «Соловей-разбойник» сейчас пока не по делу, «Интерны» — там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии, — объяснил артист.