Опубликован трейлер фильма-вестерна «Горизонты: Часть 1»

Кевин Костнер продолжает делать то, что у него лучше всего получается. Зрители смогли познакомиться с трейлером его нового проекта в жанре вестерн, многосерийного фильма «Горизонты: Часть 1». Пока заявлено, что он будет состоять из двух частей, которые выйдут на одном из стримминговых сервисов в июне и августе. Но по словам автора, он уже работает над третьей частью, а в планах у него снять и четвёртую.