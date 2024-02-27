Опубликован трейлер фильма-вестерна «Горизонты: Часть 1»
Кевин Костнер продолжает делать то, что у него лучше всего получается. Зрители смогли познакомиться с трейлером его нового проекта в жанре вестерн, многосерийного фильма «Горизонты: Часть 1». Пока заявлено, что он будет состоять из двух частей, которые выйдут на одном из стримминговых сервисов в июне и августе. Но по словам автора, он уже работает над третьей частью, а в планах у него снять и четвёртую.
«Я всегда любил трейлеры, даже когда мальчишкой ходил в кинотеатры. Вы, действительно, пришли посмотреть фильм, который хотите, но разве не прикольно увидеть, что будет дальше?.. И я постарался сделать всё возможное, чтобы рассказать о том, что будет сагой из четырех частей», - отметил он.
«Горизонты» - первый для Костнера проект в качестве режиссёра после релиза в 2003-м вестерна «Открытый простор». Но самым ярким примером того, что он специалист в этом жанре, стал его фильм «Танцы с волками» (1990), за который он получил премию «Оскар». В «Горизонтах» Кевин исполняет главную роль, к участию в работе над фильмом он привлёк и одного из младших сыновей, 15-летнего Хейза.