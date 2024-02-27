Баллада о мужской дружбе: каким получился байопик об ослепшем дзюдоисте Олеге Крецуле

На Втором «Черноречье Фесте» в Дзержинске в конкурсной программе показали игровой режиссерский дебют документалиста Александры Лихачевой «Крецул». Симбиоз производителей картины достаточно экзотичный: это Россия, Молдавия, Литва, Турция. А результат — неожиданно глубокий и трогательный артхаусный байопик молдавского дзюдоиста Олега Крецула. Подробнее о картине — в материале «Вечерней Москвы».

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Напомним: спортсмен ослеп в результате аварии, а затем стал чемпионом Паралимпийских игр и многократным призером других соревнований. Но фильм не совсем о спорте и преодолении, а больше о психологии межличностных отношений. А они очень непростые между героями — чемпионом Олегом Крецулом (Никита Волков) с его другом и тренером Виталием (его играет однофамилец Никиты — Сергей Волков).

А началась эта история в непростое время и в непростом месте. Кишинев, 1997 год. Красавец и богатырь Олег Крецул, чемпион Европы по дзюдо, только что вернулся с первых Олимпийских игр, играет свадьбу и через три дня попадает в аварию. Его молодая жена погибает, а он выживает, но слепнет. Друг детства Виталий поможет Олегу вернуться в большой спорт, подставив свое плечо в прямом и переносном смысле.

Мы видим, что в основу сценария, соавтором которого вместе с Лихачевой стал сам Виталий Глигор, тренер Олега Крецула, легла реальная история. А ее прочтение Лихачевой заставляет вспомнить о знаменитой «румынской волне»: камера следует вплотную за героями, но при этом старается не выдавать себя, акцентируясь несколько монотонно не на лицах, а на спинах и затылках. Монологи звучат обрывочно, пауз больше, чем слов. И это совсем неслучайно. Ведь оператор Мариус Пандуру работал с режиссерами румынской «новой волны» Раду Жуде и Корнелиу Порумбою.

Вот почему в картине так мало чистого спортивного адреналина и так много монотонного спортивного быта с гостиничными коридорами и столовскими обедами (что может и отпугнуть обычного зрителя). Лишь в финале нам дарят победный пафос, когда Крецул получает травму, но все равно выходит на татами.

Это по сути машина времени: герои картины, как их родители, родом из 90-х — такие знакомые и далекие уже. Это те самые «пацаны», застрявшие на дороге к своему «бумеру» (то, что герои занимаются мелким криминалом, посещая всякие притоны, проговаривается вскользь, мол, это спорту не помеха, а, скорее, напротив). Бритоголовых героев сплачивает уже не дружба, а скорее, братство, которое вполне чревато конфликтом. И это самое интересное в картине. Виталий предан Олегу, но иногда чувствует, что его используют в качестве обслуги. А у Олега свои счеты к жизни и к нему.

Такие темы редко поднимаются в так называемом спортивном кино. Кстати, сама Лихачева отрицает эту принадлежность своей картины.

— Наше кино не о спорте, а о людях и их отношениях, — говорит Александра.