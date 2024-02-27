Фильм «Мальвина» с блогершей Настей Ивлеевой убрали из расписания

Комедийная мелодрама «Мальвина» временно выбыла из прокатного графика России. Лента Даши Чаруши с Анастасией Евлеевой, Мариной Васильевой и Никитой Ефремовым должна была выйти в кинотеатрах 28 марта, однако теперь у неё нет даже примерной даты премьеры

© Кадр из фильма «Мальвина»

По информации источников ТАСС, картина всё ещё находится в постпроизводстве, а новая дата выхода пока не определена. Вполне возможно, перенос премьеры никак не связан с регулирующими органами страны.