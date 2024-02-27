ТНТ снимет новый новогодний фильм по мотивам комедии "Бриллиантовая рука"

То, что после новогодних лент "СамоИрония судьбы!" и "Иван Васильевич меняет всё!", последует третий фильм, было известно еще в январе. "РГ" писала об этом, и многие принялись гадать, какой именно. Звучало и название "Бриллиантовая рука".

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И вот сегодня телеканал распространил сообщение о том, что ТНТ продолжает традицию праздничных музыкальных проектов: 31 декабря 2024 года выйдет фильм, снятый по мотивам культовой советской комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, которой в этом году исполняется 55 лет. Над созданием нового фильма работает команда авторов двух предыдущих новогодних проектов канала: "СамоИрония Судьбы" и "Иван Васильевич меняет всё!": режиссёры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

В новом фильме, как обещают, творческая команда ТНТ снова переосмыслит любимый сюжет в своем фирменном стиле и покажет множество звезд в самых неожиданных образах. "Не обойдётся без шуток на актуальные темы и музыкальных номеров, которые будут органично вплетены в повествование", - анонсируют создатели.

Новогодний фильм "Иван Васильевич меняет всё!" стал самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет. Рейтинг у фильма был 5,7% , он стал самым популярным фильмом 2023 года на ТВ (телеканал ссылается на цифры Mediascope, Россия 100+, январь-декабрь 2023 года, аудитория возраста 14-44).

После премьерного показа "Иван Васильевич меняет всё!" также стартовал на платформах Premier и "Кинопоиск", где по итогам новогодних каникул занял первое и второе места соответственно. Суммарная аудитория проекта на ТВ и стримингах превысила отметку 42,5 миллиона человек.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, комментирует: "В 2022 году мы рискнули с "СамоИронией судьбы!" и сумели добиться прекрасного результата, как аудиторного, так и экономического. В 2023-м все волновались и боялись, потому что невозможно держать эту планку два года подряд, будучи в конкуренции с каналами "федеральной тройки". Но нам удалось добиться невероятного результата и с "Иваном Васильевичем". В этом году перед нами стоит задача снова превзойти самих себя. Поэтому не сомневайтесь: третьему фильму быть, и он обязательно вас удивит".