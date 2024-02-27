Кто победит: "Оскар" в решающей фазе

До завершения главной киногонки мира остается меньше двух недель. В воскресенье 10 марта на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе объявят ее результаты.

Номинанты и лауреаты "Оскара" определяются голосованием более чем 10 000 членов Академии кинематографических искусств и наук. В основном это кинематографисты США, но в академию входят и многие деятели кино Европы, в том числе некоторые ведущие киномастера России.

Непосредственной предшественницей церемонии "Оскара" по времени является премиальная кампания Британской Киноакадемии BAFTA - на ее результаты ориентированы многие прогнозы погоды на "Оскаре"; возможно, с ними сверяют свои предпочтения и сами члены Американской академии. В этом году безраздельным триумфатором BAFTA стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, победивший в семи номинациях. Вплотную за ним следуют фильмы "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса и "Зона интересов" Джонатана Глейзера. Большинство экспертов пророчат главного "Оскара" "Оппенгеймеру".

Среди актеров предположительно лидируют Киллиан Мерфи, сыгравший Оппенгеймера, и Пол Джаматти в роли въедливого учителя мужского колледжа ("Оставленные") - главная схватка может развернуться между ними; полагаю, что верх, скорее всего, одержит Мерфи.

Среди исполнительниц главной женской роли наиболее высоки шансы на победу у Лили Глэдстоун вфильме "Убийцы цветочной луны" и самоотверженной Эммы Стоун в "Бедных-несчастных". По большому счету, именно перед Эммой Стоун стояли непревзойденно сложные актерские задачи сыграть новое "чудовищеФранкенштейна" - женщину с пересаженным мозгом нерожденного младенца и ее постепенное формирование из Существа в Homo Sapiens. Что она и сделала технически безупречно. Но за Лили Глэдстоун - ее происхождение: победив, она станет первым "оскаровским" лауреатом из коренных американцев, первоначальных хозяев этой земли. Что в условиях новой политкорректности может сыграть решающую роль: очень велик соблазн открыть для "Оскара" еще одну "новую эру". Лили Глэдстоун уже опередила Эмму Стоун, получив признание коллег по Актерской гильдии США, и это, вероятно, только разминка перед победным рывком.

В пятерку лучших режиссеров, как известно, вошли Кристофер Нолан, Джонатан Глейзер, Мартин Скорсезе, Йоргос Лантимос и Жюстин Трие (французский фильм "Анатомия падения"), и перед академиками стоит, надо сказать, душераздирающий выбор: все пять работ - действительно лучшие. Вероятнее всего, главным аргументом станет общественная значимость антивоенного фильма, его темы, его актуальность в сегодняшнем неспокойном мире. И тогда победит Нолан с "Оппенгеймером". Как это и случилось на церемонии BAFTA.

Нелегким будет выбор в номинации полнометражных анимационных картин. Здесь в пятерке - "Мальчик и птица" (прощальный фильм японского классика Хаяо Миядзаки), американские ленты "Человек-паук: паутина Вселенных", "Мечты робота", фэнтези "Элементарно" и комедийный боевик "Нимона".

Авторитетный журнал Variety пророчит победу "Человеку-пауку…" - технически изощренной анимации, над которой работала команда из более тысячи умельцев. Так что главное состязание развернется, судя по всему, между анимацией уходящей - ручной, хранящей тепло человеческих рук и отблески человеческой судьбы большого художника - и созданием компьютерных мастеров, проекцией в будущее не только анимационного, но и всего игрового кинематографа.