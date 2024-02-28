Сразу несколько женщин обвинили в насилии испанского режиссера Карлоса Вермута. Об этом сообщает газета Pais.

© Lenta.ru

Три женщины, которые находились в отношениях с Вермутом в разные периоды с 2012 до начала января 2024 года, заявили, что кинематографист вступал с ними в «жестокие сексуальные отношения». Известно, что пострадавшие работают художницей, актрисой и менеджером в сфере культуры.

Кроме того, ранее студентка, сотрудница одной из постановок режиссера и работница сферы культуры обвиняли режиссера в изнасилованиях. По их словам, Вермут пользовался своим вышестоящим положением и совершал над ними надругательства в период с мая 2014 года по февраль 2022 года.

Сам обвиняемый утверждает, что занимался сексом со всеми этими женщинами по согласию.