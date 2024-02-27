Кустурица снимет фильм по роману Достоевского

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица снимет фильм по роману писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кустурица приступит к работе над картиной «Преступление без наказания» в 2024 году. Режиссер впервые снимет фильм на русском языке.

«Начинается подготовка, и съемки первого фильма начнутся в этом году, закончу где-то до конца следующего года», — уточнил режиссер.

Кинематографист также снимет экранизацию романа Евгения Водолазкина «Лавр». «В 2026 буду работать с Водолазкиным, все будет снято в России», — сообщил он.