Вышел трейлер мультфильма «Отважный Бим и пернатые колокольчики»

«Отважный Бим и пернатые колокольчики» расскажут о приключениях весёлых колокольчиков, которые собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждёт важная миссия – путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Но прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и её бандой хулиганов.