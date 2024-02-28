Композитор Ханс Циммер тайно исполнял главную тему «Дюны 2» на гастролях в 2023 году

На самом деле, я поступил очень грязно. Я гастролировал со своей группой по Европе и играл главную тему «Дюны 2» — никто не знал, что это за музыкальное произведение. Я подумал, что будет здорово, если через год люди пойдут в кино, услышат эту мелодию и скажут: «О, она звучит очень знакомо!»