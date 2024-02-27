На кинофестивале «‎Циолковский»‎ учредили гран-при в честь Юрия Гагарина

"В программе фестиваля в этом году будут существенные изменения и дополнения. И, прежде всего, это, конечно, Гран-при. По условиям фестиваля, по нашему уставу их существует три. В этом году мы прибавляем четвертый гран-при "Гагарин" - лучшей российской картине о космосе", - сказал Игорь Угольников во время презентации кинофестиваля.