Хидео Кодзима в восторге от сериала «Лунный рыцарь» от Marvel

Всегда хотел посмотреть «Лунного рыцаря», потому что я фанат Оскара Айзека, но продержался до выхода BD-диска. Какой сюрприз! Это так оригинально! Художественность, мир, режиссура, темп! Это не похоже ни на один фильм о супергероях, которые я видел. Прежде всего главный герой Стивен одинок и слаб. Я никогда не представлял себе такого жалкого и непривлекательного Оскара Айзека. Но это хорошо. Оскару Айзеку удаётся справиться с этой непростой ролью. Отличный кастинг. С нетерпением жду возможности продолжить просмотр.