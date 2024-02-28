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Дакота Фаннинг в тизере триллера «Наблюдатели» от дочери М. Найт Шьямалана

Студия Warner Bros. представила тизер-трейлер загадочного фильма «Наблюдатели», который срежиссировала Ишана Шьямалан, а ее отец М. Найт Шьямалан выступил продюсером. В основе истории роман писателя А. М. Шайна.

Дакота Фаннинг появилась в трейлере мистического триллера «Наблюдатели»
© globallookpress

В фильме рассказывается о 28-летней художнице Мине, которая застряла в обширном нетронутом лесу на западе Ирландии. Она вынуждена зайти в лес, где находит убежище, где уже присутствуют три человека. Они оказываются заперты в комнате со стеклянной стеной и электрическим светом, который включается в сумерках. Именно в это время, рядом с узниками появляются незримые существа – Наблюдатели. Они следят за каждым движением и совершенно недружелюбны. Непонятно, как можно покинуть помещение, ведь с другими заплутавшими путниками, которые не успели попасть внутрь произошли ужасные вещи.

Главную роль исполнила Дакота Фаннинг. Также в ролях Джорджина Кэмпбелл, Оливер Финнегэн, и Олуэн Фуэре.

Премьера состоится 7 июня.

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Джорджина Кэмпбелл