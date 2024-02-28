Дакота Фаннинг появилась в трейлере мистического триллера «Наблюдатели»

В фильме рассказывается о 28-летней художнице Мине, которая застряла в обширном нетронутом лесу на западе Ирландии. Она вынуждена зайти в лес, где находит убежище, где уже присутствуют три человека. Они оказываются заперты в комнате со стеклянной стеной и электрическим светом, который включается в сумерках. Именно в это время, рядом с узниками появляются незримые существа – Наблюдатели. Они следят за каждым движением и совершенно недружелюбны. Непонятно, как можно покинуть помещение, ведь с другими заплутавшими путниками, которые не успели попасть внутрь произошли ужасные вещи.