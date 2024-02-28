Александра Франк представила свой дебютный художественный фильм

Петербургская премьера нового комедийного киноальманаха "Он + Она", который стал дебютом в художественном кино режиссера и сценариста Александры Франк, состоялась на петербургской киностудии"Ленфильм", передает корреспондент ТАСС.

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"На самом деле уже в названии фильма заложен сакральный смысл - "Он + Она", это вечный вопрос всех времен и народов: что такое любовь? Как ее распознать, как ее удержать, как ее сохранить? Вот об этом фильм", - сказала ТАСС режиссер.

Картина состоит из пяти новелл о любви мужчины и женщины. Режиссер поставила эксперимент, связав отдельные художественные главы в одно повествование с помощью черно-белых мини-исповедей от своих друзей, среди которых множество известных актеров. По мнению киноэкспертов, картина соединила в себе традиции советского кино Эльдара Рязанова, атмосферу романтической комедии "Амели" и альманаха"Париж, я люблю тебя".

Франк отметила, что первая новелла снималась пять лет назад как короткометражка для "Кинотавра" - тогда автор не предполагала, что из этого получится художественный фильм.

"Потом Федор Сергеевич [Бондарчук] увидел этот короткий метр и сказал: "Вы знаете, так здорово! Давайте сделаем из этого полнометражный фильм".

Новеллы "абсолютно разные по жанрам", "и очень важно, что они для любого возраста", подчеркнула Франк.

"Искренность и честность высказывания"

Ценной частью фильма режиссер назвала кинотесты - черно-белые документальные вставки между новеллами. "Мы с актерами - моими друзьями - говорили на разные темы, и часть этих разговоров всегда была о любви", - отметила она. Собеседники, по ее словам, нередко делились самым сокровенным, и в этих разговорах многие зрители, возможно, узнают самих себя и найдут ответы на свои вопросы. "Эти разные истории меня сподвигли как раз на написание этих новелл", - добавила она.

"Это был фильм-исследование, потому что он снимался на протяжении долгого времени, - сказала Франк. - То, что картина выходит в Год семьи, это такой знак, видимо. Она очень сейчас нужна. Очень мало [картин] именно про настоящую любовь".