Вышла посвященная выборам серия мультфильма «Простоквашино»
Вышел специальный выпуск мультсериала «Простоквашино», посвященный выборам. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.
Особенности избирательного процесса в мультфильме раскрываются на примере предвыборной гонки анимационных персонажей – почтальона Печкина и няни Маргариты Егоровны. По сюжету, почтальон Печкин выдвигает свою кандидатуру на должность управляющего деревней. Однако его программа не нравится няне Маргарите Егоровне, поэтому она баллотируется тоже.
Как пояснили в Минкультуры, благодаря юмористической форме и доступной подаче тема выборов превратилась в увлекательное приключение.
В мультсериале «Простоквашино» и ранее поднимались актуальные для российской действительности темы. Так, в 2023 году вышел ряд эпизодов, в которых рассказывалось о финансовой грамотности.
Ранее кинокритик киновед Александр Шпагин раскрыл секрет популярности фильма «Чебурашка». По словам Шпагина, в фильме знакомый с детства герой попадает в новую реальность и действует в новом сюжете, этим и объясняется его успех.