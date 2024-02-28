Вышла посвященная выборам серия мультфильма «Простоквашино»

Вышел специальный выпуск мультсериала «Простоквашино», посвященный выборам. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

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Особенности избирательного процесса в мультфильме раскрываются на примере предвыборной гонки анимационных персонажей – почтальона Печкина и няни Маргариты Егоровны. По сюжету, почтальон Печкин выдвигает свою кандидатуру на должность управляющего деревней. Однако его программа не нравится няне Маргарите Егоровне, поэтому она баллотируется тоже.

Как пояснили в Минкультуры, благодаря юмористической форме и доступной подаче тема выборов превратилась в увлекательное приключение.

В мультсериале «Простоквашино» и ранее поднимались актуальные для российской действительности темы. Так, в 2023 году вышел ряд эпизодов, в которых рассказывалось о финансовой грамотности.