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Звёзды посетили премьеру фильма "Прошлые жизни" в Москве

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера фильма "Прошлые жизни" (реж. — Селин Сон). В центре сюжета — трогательная южнокорейская история дружбы, переросшей в любовь. Эта история в реальности произоша с семьёй Селин Сон, поэтому события фильма особенно достоверны. Главные роли исполнили Грета Ли и Тео Ю.

Звезды посетили премьеру фильма «Прошлые жизни» в Москве
© Inc-News

Премьеру оценили деятели искусства и шоу-бизнеса, многие из которых были на мероприятии не одни: актриса Лиза Арзамасова, шоумен Тимур Родригез, режиссёр Евгений Сангаджиев, стилист Влад Лисовец и не только.

Лента "Прошлые жизни" получила две номинации на премию «Оскар» и пять на «Золотой глобус» — это неплохой аргумент в пользу того, чтобы, дождавшись её выхода на экраны, приобрести билет на сеанс.

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Грета Ли
Евгений Сангаджиев
Тимур Родригез
Влад Лисовец