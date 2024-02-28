Звезды посетили премьеру фильма «Прошлые жизни» в Москве

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла светская премьера фильма "Прошлые жизни" (реж. — Селин Сон). В центре сюжета — трогательная южнокорейская история дружбы, переросшей в любовь. Эта история в реальности произоша с семьёй Селин Сон, поэтому события фильма особенно достоверны. Главные роли исполнили Грета Ли и Тео Ю.

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Премьеру оценили деятели искусства и шоу-бизнеса, многие из которых были на мероприятии не одни: актриса Лиза Арзамасова, шоумен Тимур Родригез, режиссёр Евгений Сангаджиев, стилист Влад Лисовец и не только.