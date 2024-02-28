«Настоящий детектив»: описание всех сезонов сериала

В феврале 2024 года на канале HBO завершился четвертый сезон «Настоящего детектива» (True Detective) — первый, в создании которого не участвовал шоураннер Ник Пиццолатто. Чем новый сезон сериала отличается от предыдущих и в каком порядке их лучше смотреть — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Главное о сериале

Первый сезон «Настоящего детектива», в котором напарники Харт и Коул расследуют ритуальное убийство, вышел 12 января 2014 года и стал настоящим прорывом в своем жанре.

2,3 млн человек посмотрели первый сезон сериала «Настоящий детектив»

Он стал самой рейтинговой премьерой HBO за четыре года после телесериала «Подпольная империя». Сериал получил высокие отзывы от критиков и зрителей (91 процент на Rotten Tomatoes и 8,9 на IMDb) и удостоился номинаций на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Проект создал американский писатель Ник Пиццолатто. Изначально он задумывал «Настоящий детектив» как роман, однако потом понял, что его история лучше подойдет для телевидения (к тому же экранизировать свое произведение всегда было его мечтой). Права на сценарий купил канал HBO и назначил Ника исполнительным продюсером сериала.

Ник Пиццолатто хотел полностью контролировать процесс: он написал сценарий ко всем эпизодам первого сезона и постоянно присутствовал на съемках — редкость для начинающего шоураннера

Узнаваемую нуарную эстетику сериала, которая стала его отличительной чертой, во многом сформировали личные вкусы и опыт сценариста. Он сам провел детство в Луизиане и не понаслышке знал о бедности и заурядных буднях соседей-алкоголиков, о религиозных общинах и суевериях, наркотиках и проституции, о жутковатых природных ландшафтах, в которых красота сочетается с опасностью. Кроме того, при написании сценария Пиццолатто досконально изучил пособия для следователей, документацию реальных преступлений и, конечно, множество хоррор-книг. Пиццолатто выступил шоураннером и сценаристом трех сезонов; в четвертом сезоне его место заняла мексиканка Исса Лопес.

«Настоящий детектив» — сериал-антология. Это означает, что сезоны не связаны друг с другом по сюжету, поэтому можно начинать знакомство с сериалом с любого из них

Первый сезон

Сюжет

Луизиана, 1995 год. Жителей штата потрясает таинственное и жестокое убийство проститутки Доры Келли Лэнг. Девушку находят мертвой в поле — она привязана к дереву, на ее спине нарисованы загадочные символы, а на голову надеты оленьи рога. Расследовать странное дело поручают двум детективам: мрачному Расту Коулу (Мэттью Макконахи) и приземленному семьянину Марти Харту (Вуди Харрельсон). В ходе расследования Харт и Коул находят в архивах так называемое дело Мари Фонтено — девочки, которая пропала пять лет назад, а вскоре узнают еще об одной девочке, которая утверждала, что в лесу за ней гнался зеленоухий монстр.

Убийство Доры все больше напоминает детективам ритуальное жертвоприношение

Они узнают, что перед исчезновением она посещала церковь, но, приехав на место, обнаруживают, что церковь сгорела, и видят на стене пугающее изображение женщины с оленьими рогами. Также свидетели рассказывают, что Дору видели с высоким мужчиной со шрамами.

Коул и Харт продолжают расследование убийства, но потом дело закрывают. Харт оставляет семью, ругается с Коулом, и детективы перестают общаться на долгие годы.

В 2012 году в Луизиане происходит похожее преступление. Обоих детективов вызывают на допрос, чтобы прояснить детали дела Доры Лэнг, которое они вели семнадцать лет назад. Чем больше они вспоминают о расследовании, тем отчетливее понимают: маньяк все еще на свободе.

Производство и реакция

Съемки первого сезона «Настоящего детектива» проходили в Луизиане и заняли 100 дней. После выхода сериала его признали одним из лучших телевизионных шоу 2014 года — критики хвалили «Настоящего детектива» за талантливую актерскую игру, высокое качество съемки и умные диалоги. Особого восхищения удостоился дуэт Макконахи и Харрельсона. Понравился зрителям и трюк с нелинейным повествованием (казалось бы, отнюдь не новый, но в «Настоящем детективе» он смотрелся очень свежо и органично), а также умелое переплетение реалий американской глубинки с мифами и легендами. Единственный минус первого сезона, по мнению критика Марата Шабаева, это диалоги и рассуждения, которые в 2024 году кажутся слишком напыщенными и нереалистичными.

Второй сезон

Сюжет

В преддверии масштабного строительства железной дороги в вымышленном калифорнийском городке находят труп Бена Каспера — местного чиновника, связанного со сделкой. Расследовать дело берутся сразу несколько следователей: ветеран войны Пол Вудро (Тейлор Китч), детектив Антигона Беззеридес (Рэйчел Макадамс) и помощник шерифа Рэй Велкоро (Колин Фаррелл), который тайно прислуживает местной мафии. Позже к делу подключается и сам мафиози, Фрэнк Семион (Винс Вон), которому смерть Каспера стоила нескольких миллионов долларов.

Каждый из «Настоящих детективов» на самом деле преследует свои цели и не особо заинтересован в том, чтобы узнать правду. Более того, каждый из них скрывает собственные неприглядные секреты.

Производство и реакция

Второй сезон «Настоящего детектива» снимали в Калифорнии. Вместо Фукунаги режиссерское кресло заняли Уильям Фридкин и Джастин Лин, а Фукунага вместе с Харрельсоном и Макконахи присоединились к команде продюсеров проекта. Во втором сезоне Пиццолатто решил избавиться от хоррора и мистики и сделать сериал максимально реалистичным. Свою задумку он реализовал — второй сезон получился куда более приземленным и психологическим — однако зрители этого не оценили. Они раскритиковали сериал за чересчур низкий темп, сложный сюжет и пессимизм.

Во всем втором сезоне нет ни одного положительного героя, и, в отличие от первого, он не заканчивается хеппи-эндом

Третий сезон

Сюжет

В ноябре 1980-го года в Озарке, штат Арканзас, пропадают двое детей. За поиски берутся двое полицейских: ветеран вьетнамской войны Уэйн Хэйс (Махершала Али) и детектив Роланд Уэст (Стивен Дорф). Вскоре в пещере недалеко от города им удается найти мертвого мальчика, но на след девочки выйти никак не получается. Позже детективы возвращаются к расследованию в 1990 году.

И потом снова — в 2015-м. Правда, спустя 35 лет восстановить цепь событий оказывается куда сложнее, особенно учитывая, что у одного из напарников прогрессирует расстройство памяти.

Производство и реакция

Построение сюжета в третьем сезоне напоминает схему первого сезона — снова нелинейное повествование и три временных отрезка, снова пропавшие дети, мистические обряды и зловещая одноэтажная Америка. Несмотря на то что некоторые критики обвинили Пиццолатто в том, что он повторяет сам себя, трюк удался.

Третий сезон приняли гораздо теплее, чем второй

Помимо детективной составляющей, создатели сериала добавили и философскую — например, зрителям предлагают поразмышлять на тему войны во Вьетнаме, расизма и особенностей человеческой памяти.

Съемки проходили в разных местах на северо-западе Арканзаса; по словам Пиццолатто, когда он писал сценарий, он представлял именно эти локации. Первые два эпизода снял Джереми Солнье, однако позже он покинул проект, объяснив это тем, что не рассчитал, сколько времени займут съемки. Журнал Variety, однако выразил мнение, что уход был по большей части связан с разногласиями между Солнье и Пиццолатто.

Четвертый сезон

В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Изабелла Стар ЛаБланк, Джон Хоукс Рейтинг Rotten Tomatoes: 92 процента (критики), 58 процентов (зрители)

Сюжет

В вымышленном городе Эннис на Аляске с научно-исследовательской станции пропадают восемь мужчин. Через несколько дней их обнаженные тела находят вмерзшими в лед; улик, разумеется, никаких. В Эннис расследовать дело приезжают две женщины — строгая начальница полиции Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и импульсивная патрульная Эванджелин Наварро (Кали Рейс). У обеих хватает своих психологических травм и размолвок с коллегами, но отступать они не намерены.

Немногочисленные местные жители наперебой рассказывают о привидениях, духах и прочих чудовищах, но Наварро уверена — дело точно связано с убийством местной активистки, которая несколько лет назад протестовала против работы шахты.

Производство и реакция