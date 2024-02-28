Как кино «Бедные-несчастные» стало фаворитом премии «Оскар»

На Amazon Prime Video вышел фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо. Эта фантастическая секс-комедия о женской эмансипации уже получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а теперь претендует на несколько «Оскаров». Об одном из самых расхваленных фильмов года рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Дата выхода: 27 февраля Страна: Ирландия — Великобритания — США — Венгрия Продолжительность: 2 часа 21 минута Режиссер: Йоргос Лантимос В ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало, Ханна Шигулла

Похожий на чудовище Франкенштейна лондонский хирург Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) живет в Лондоне конца XIX века, учит студентов сочувственно резать людей и тщательно скрывает свою частную жизнь. Однажды он приглашает в свой мрачный особняк способного медика Макса МакКэндлса (Рами Юсеф), чтобы помочь с очередным экспериментом. Им оказывается Белла (Эмма Стоун) — длинноволосая девица с пластикой сломанной куклы и примерно такой же речью. Годвин выловил беременную утопленницу из Темзы, пересадил ей мозг ее же нерожденного младенца и оживил покойницу электричеством. Существо быстро прогрессирует, овладевая вменяемой речью и мастурбацией, так что вскоре Бакстер даже предлагает Максу жениться на Белле. Однако Белла, дав согласие, бежит из отчего дома в компании жуликоватого юриста Данкана Веддерберна (Марк Руффало), с которым отправляется на поиски новых ощущений.

15 лет назад, когда на показах каннской программы «Особый взгляд» рукоплескали фильму «Клык», трудно было представить, какие виражи заложит карьера Йоргоса Лантимоса. В умении удивлять греку не откажут, пожалуй, даже те зрители и критики, на которых обаяние его картин совершенно не действует. Спустя шесть лет постановщик отважно шагнул в мир англоязычного кино с «Лобстером» — оказалось, что его идеи легко конвертируются на международный лад и совершенно не зависят от языка. Мысли Лантимоса различны, но неизменно вращаются вокруг препарирования схем человеческих отношений. Каждый его фильм исследует частные случаи вранья и малодушия, пристально вглядываясь в механизмы внушения и самовнушения. При этом в художественном смысле Лантимос до недавнего времени предпочитал подчеркнуто лаконичные формы. Его доведенному до абсурда реализму было позволено мутировать, но совсем немного — до бытового хоррора («Убийство священного оленя») или социальной антиутопии («Лобстер»).

Вышедшая в 2018 году «Фаворитка» была своего рода этапным, переломным произведением. Лантимос обратился к жанру костюмной драмы про интриги при дворе королевы Анны Стюарт. Разумеется, грек превратил историю женского противостояния в душную секс-комедию на грани фола

На этом проекте Лантимос нашел важных единомышленников, которыми стали австралийский сценарист Тони Макнамара («Круэлла», «Великая») и бесстрашная актриса Эмма Стоун, которая в «Фаворитке» по собственной инициативе впервые оголила грудь. Именно сардонический австралиец и Эмма стали движущей силой «Бедных-несчастных» — лучшего фильма режиссера, удостоенного «Золотого льва» в Венеции и 11 номинаций на «Оскар».

В основе сценария лежит готический роман Аласдера Грея, основательно переработанный Макнамарой. Писатель, судя по всему, не против, тем более что Лантимос лично съездил к нему в Глазго и совершил обзорную экскурсию по городу с акцентом на места действия книги. На экране их нет, поскольку действие перенесено в измененный до неузнаваемости Лондон, по которому ездят паровые кареты с лошадиными головами, исполняющими функцию автомобильного шильдика.

Грей не скрывал, что писал постмодернистскую версию «Франкенштейна» Мэри Шелли

На экране этот концепт дополнен другими понятными референсами вроде вольтеровского «Кандида» или «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Идеи, которые развивает Лантимос, тоже вращаются где-то в области этих классических произведений. Лицемерие правил приличия, причудливые траектории женской эмансипации, относительность понятия греха. В некотором смысле, если продолжать литературные аналогии, Вольтер здесь встречает маркиза де Сада. Лантимос и Макнамара, впрочем, очевидно прячут за шутками над великими мыслителями прошлого отсутствие собственных соображений. А может быть, просто понимают, что для успеха у зрителя достаточно наложить все эти напыщенные концепции на сегодняшний день — все выводы публика сделает самостоятельно.

Впрочем, все эти проблемы были и у прошлых картин Лантимоса, в которых отсутствие подлинной интеллектуальной яркости компенсировали площадные и манипулятивные приемы. Хватает их и в «Бедных-несчастных».

Йоргос отлично понимает, что мастурбация, пара скетчей про куннилингус и секс с живописными калеками в парижском борделе надежно ускоряют ход экранного времени и способствуют увлекательности

Ну, а для тех, на кого все эти безотказные методы почему-то не действуют, заготовлен главный и самый неотразимый аттракцион — без скидок фантастический дизайн. По степени проработки мир фильма может конкурировать, пожалуй, даже с «Бегущим по лезвию» — или, во всяком случае, с «Пятым элементом». Для кинематографической эстетики стимпанка «Бедные-несчастные» делают, во всяком случае, столько же, сколько эти классические картины.

На перечисление открытий и находок Лантимоса можно потратить отдельный текст. Здесь и шрамы Годвина, и его удивительные домашние животные, и летающие трамваи, и беднота, голодающая у подножия разрушенной лестницы в Александрии. На ее вершине отдыхают состоятельные европейцы — живописность метафоры здесь в полной мере компенсирует ее лобовой характер. Вглядываться во все это заставляет камера оператора Робби Райана, который постоянно играет с глубиной кадра, превращая его то в сюрреалистическую театральную сцену, то в настоящий волшебный фонарь.

Скрупулезная проработка художественного мира эффективно отвлекает внимание от привычных недостатков фильмов Лантимоса вроде схематичной ходульности характеров и того факта, что кинороман взросления имеет в центре неотразимую социопатку. В этом смысле «Бедные-несчастные» напоминают микс из «Барби» и «Нимфоманки» Ларса фон Триера. Так или иначе, за чувства здесь отвечают мужчины. В меньшей степени это относится к истерически комикующему Руффало, в большей — к Дефо, эпизоды с которым ощутимо добавляют «Бедным-несчастным» хоть немного драматической глубины. Именно профессор Годвин — покрытое старыми шрамами сердце фильма. И непонятно, заслуга ли это великого актера или это действительно скрытое личное послание от сардонического грека. Впрочем, ответ на этот вопрос, вполне возможно, дадут «Виды доброты» — следующий фильм Лантимоса, который уже готов. Сюжет пока держится в секрете, но известно, что у Дефо и Стоун там вновь главные роли.