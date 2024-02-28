Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом выйдет в онлайне 5 марта

Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» получил дату выхода в онлайне. Лента появится для просмотра в цифре уже 5 марта.

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Сюжет ленты рассказывает о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.