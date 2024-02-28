Историк разобрал сериал Первого канала «Союз спасения»

Начиная просмотр новой серии фильма, я был настроен на встречу с очередными историческими неточностями, а вместо этого увидел весьма удачную визуализацию толстовского взгляда на ход Истории. 25 апреля 1823 года Александр I производит неожиданную перестановку на вершине российского военно-политического олимпа - и смещение с поста начальника Главного штаба Его Императорского Величества генерала от инфантерии и генерал-адъютанта князя Петра Михайловича Волконского (Сергей Безруков) резко меняет не только его личную судьбу, но имеет далеко идущие последствия для хода дел во всей Российской империи.

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Серия 2. "Высочайшая воля"

Так начинается вторая серия фильма.

Именно в руках начальника Главного штаба сосредоточены все нити управления почти миллионной Русской императорской армией, а военный министр занимается вопросами сугубо хозяйственными и не имеет даже личного доклада у царя. Внутри империи зреет брожение. Все - от молодых и энергичных офицеров до седых боевых генералов и маститых сановников, включая члена Государственного совета Михаила Михайловича Сперанского (Максим Аверин), - жаждут перемен. Князь Петр Михайлович воспринимается ими как прогрессивный сподвижник царя и важнейший гарант неотвратимости перемен к лучшему.

Высочайшая воля, освободившая князя с ключевого военного поста в империи, становится для них подлинным крахом недавних надежд на возможность перемен к лучшему. Пушкинские строки, написанные несколькими годами ранее и не по этому поводу, очень точно характеризуют то изменение эмоционального фона жизни образованного общества, которое происходит, когда верховная власть осуществляет перестановку ключевых фигур и неожиданно меняет вектор развития страны.

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Торжествует ирония Истории - осуществляемые верховной властью намерения неожиданно превращаются в свою противоположность. Александр I освобождает своего личного друга князя Волконского с важного государственного поста, ибо обнаруживает реальный непорядок в ходе деловых бумаг. Помогает царю заметить эту неразбериху в делах, которая могла бы обойтись казне в полтора миллиона рублей, граф Алексей Андреевич Аракчеев. Между князем Волконским и графом Аракчеевым существовала давняя и непримиримая вражда. Князь Волконский называл графа Аракчеева не иначе, как "проклятый змей", и выражал убеждение, что "изверг сей губит Россию, погубит и Государя". В своей переписке князь говорит: "Сожалею только о том, что со временем, конечно, Государь узнает все неистовства злодея, коих честному человеку переносить нельзя, открыть же их нет возможности, по непонятному ослеплению его к нему".

Жесткий прагматик граф Аракчеев, очень точно сыгранный замечательным актером Романом Мадяновым, торжествует свою победу над Волконским и назидательно замечает, адресуясь к тем, кто жаждет перемен: "Захочет перемен, так обязательно стащит. Как перемены - так непременно воровство". Аракчеев, сам того не ведая, наносит чувствительный удар по тайному обществу, которому нужны деньги для осуществления "бескровной" военной революции: ведь солдат и офицеров во время марша на Петербург надо поить и кормить. Где взять деньги?

Создатели фильма показывают, как именно происходит радикализация протестных настроений в русском образованном обществе на излете первой четверти XIX века. Мы своими глазами видим то, что уже было описано Пушкиным, - скрытый механизм изменения эмоцио-нального фона.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Ни подполковник Сергей Муравьев-Апостол (Леонид Бичевин), ни генерал-адъютант и генерал от инфантерии князь Алексей Григорьевич Щербатов (Алексей Гуськов), испытавшие крах всех прежних надежд на перемены, не собираются сдаваться. Большая социальная дистанция пролегла между командиром батальона Черниговского пехотного полка и командиром пехотного корпуса. "Мы оба прежние", - констатирует корпусной командир князь Щербатов. Так создатели фильма начинают неспешно проводить мысль о том, что у будущих декабристов были весьма влиятельные покровители в высших эшелонах власти. Майор Гавриил Батеньков (по непонятной прихоти создателей фильма облаченный не в военный мундир, а в статское платье), посвященный во многие государственные секреты и оскорбленный грубостью и цинизмом Аракчеева, выражает желание стать членом тайного общества: "Здесь жизнь!" Тайное общество прирастает новыми членами, жаждущими запечатлеть свои имена на обломках самовластья.

История продолжается.

На несколько минут появляется в кадре вымышленный персонаж, не имеющий реального исторического прототипа, княжна Анна Бельская (Софья Эрнст). Это некая романтическая греза, представление людей первой четверти XXI века об идеальной русской женщине первой четверти XIX века. Перед нами попытка создать очередной рукотворный миф, а не стремление понять историю эмоций. Но этот вымышленный персонаж помогает убедиться в справедливости излюбленной мысли Льва Толстого: и в период радикальных политических перемен повседневная жизнь людей продолжает идти своим чередом.