В Петербурге начались съемки драмы «Павел. Первый и последний»

В Санкт-Петербурге завершились съемки откровенной детективно-исторической драмы "Чистые". Это сериал про мир роскоши и порока в столице Российской империи начала ХХ века. Съемки продолжались больше полугода и охватили два десятка исторических локаций Северной столицы, включая Петергоф. Главные роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Диана Милютина и Софья Синицына.

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Время и место действия - Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные девушки - Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына).

"Для меня драма "Чистые" - хрестоматия о русском декадансе и всеобъемлющем желании свободы, о смелости быть собой и о том, каким разным бывает секс. Я согласилась на проект, потому что никогда не читала подобных сценариев и сразу влюбилась в Ксению - трогательную, совестливую и милосердную. Она - абсолютная героиня своего времени, она находится в вечном поиске себя, потому что многого не понимает, но себя никогда не предает", - отметила актриса Софья Синицына ("Мастер и Маргарита", "Великая").

"Меня сразу зацепила моя героиня, с которой я, естественно, начала искать схожесть. Она привлекла меня своим умом, умением принимать решения и управлять другими людьми. То, как, несмотря на все сложности жизни, ей удалось остаться духовно и морально чистой. Я люблю играть настолько сильных, стержневых, характерных героинь, как Стеша. Особенно в исторических картинах, где больше глубины и сложносочиненности. Интересно дофанатазировать, что было в то время, в котором мы не жили", - добавила актриса Диана Милютина ("Фишер", "Черная весна").

"При создании костюмов я изучал моду 1903 года, чтобы сохранить стилистику эпохи и подчеркнуть характер каждой из героинь. Некоторые элементы имеют настоящую историческую ценность, например, траурная накидка Ксении датирована началом XX века и была бережно сохранена. А в одной из сцен на ней можно будет увидеть фрак, в котором актриса Инна Чурикова играла в спектакле "Васса Железнова"", - рассказал художник по костюмам Владимир Никифоров.

Съемки сериала проходили в Царском Селе, Гостином дворе, Петропавловской крепости, Лопухинском саду, дворце-усадьбе Елизаветино, усадьбе Знаменка, Гатчинском дворце, на Витебском вокзале. Всего было задействовано 17 различных локаций, представляющих историческую и культурную ценность.

Для полного погружения в эпоху начала ХХ века команда "превратила" современный Петербург в дореволюционный: для съемок полностью перекрывали улицы, убирали дорожные знаки и отключали уличный свет, в том числе над Зимней канавкой со знаменитой аркой - по ней героини передвигались на старинном речном пароходе.