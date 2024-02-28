Фильм "Дюна" Дени Вильнева был одним из лучших в 2021 году: получил шесть премий "Оскар" и собралв мировом прокате более $400 млн. То, что у проекта будет продолжение, подразумевалось изначально — в первой части режиссер экранизировал лишь половину событий одноименного романа Фрэнка Герберта. Премьера второй "Дюны" неоднократно переносилась, на пути к кинотеатрам ее поджидали голливудские забастовки актеров и сценаристов, но наконец картина выходит на экраны. Рассказываем, о чем будет фильм, как он создавался и чего ожидать от просмотра.

Что было в первой части "Дюны"

Действие разворачивается в далеком будущем, на планете Арракис: здесь суровый климат и нет практически ничего, кроме бесконечных песков. Но только в этих краях можно добыть меланж — пряность, которая является крайне ценным ресурсом, так как без нее невозможно совершать межгалактические полеты. Представители Дома Харконненов, во главе с бароном Владимиром (Стеллан Скарсгард), из-за меланжа много лет эксплуатируют не только земли Арракиса, но и местных жителей — фременов.

Неожиданно падишах-император Шаддам IV приказывает Харконненам покинуть планету и отдает ее в управление их давним противникам — Дому Атрейдесов. Это древний и влиятельный аристократический род, возглавляет его герцог Лето I (Оскар Айзек): он прибывает на Арракис вместе со своей семьей, хочет улучшить здесь условия жизни и наладить отношения с фременами, но вскоре погибает. Оказывается, император и Харконнены вступили в сговор и подготовили военный переворот, чтобы уничтожить Атрейдесов. Противостоять врагам и продолжать дело отца приходится юному Полу Атрейдесу (Тимоти Шаламе).

К концу первой части Пол лишается всех своих помощников, лучших воинов и вместе с матерью Леди Джессикой (Ребекка Фергюсон) скрывается в пустыне. Там он примыкает к фременам, а еще встречает Чани (Зендея) — девушку, которая часто являлась ему в видениях. Пол обладает даром предвидения, и некоторые фремены считают его избранным: по преданию, к ним должен прийти пророк, который восстановит справедливость на Арракисе. Постепенно в своей силе убеждается и сам Пол, к тому же он знает, что его мать принадлежит к ордену Бене Гессерит, который уже много лет занимается селекционной программой и контролирует кровосмешение, чтобы на свет появился Квисатц Хадерах — своего рода сверхчеловек. Собственно, им Пол и оказывается.

Хронометраж первой части составлял более двух с половиной часов, но по своей сути фильм напоминал завязку: зрителей познакомили с основными героями и их проблемами, но финал был открытым. По этой причине некоторые критики сочли "Дюну" недостаточно динамичной и слегка затянутой.

О чем будет продолжение

"Первая часть была как бы обещанием чего-то, а вторая часть его выполнит", — говорит Дени Вильнев. В новой "Дюне" будет гораздо больше экшена: во-первых, конфликт между Полом Атрейдесом и Домом Харконненов достигнет кульминации, во-вторых, история получит развязку. В основу сценария легла вторая половина романа, поэтому можно довольно легко сказать, о чем будет фильм.

Согласно книге, Владимир Харконнен продолжает плести интриги и вновь берет контроль над Арракисом, при этом наместником он назначает своего племянника Раббана (Дейв Батиста), прозванного Зверем за хладнокровность и жестокость. Он делает жизнь фременов невыносимой, поэтому барон рассчитывает, что его следующего преемника — младшего племянника Фейд-Рауту (Остин Батлер), который тоже рвется к власти, народ встретит как героя.

Тем временем Пол получает имя Муад’Диб, учится жить в пустыне и совершенствует свои сверхспособности. Еще он пытается подчинить себе гигантских песчаных червей, которые обитают в дюнах и представляют смертельную опасность. Муад’Диб становится лидером фременов и поднимает их на восстание против Харконненов, в ходе которого ему предстоит сразиться с Фейд-Раутой.

Первый фильм был более медитативным и созерцательным. Мы следили за молодым человеком, открывающим новую планету, новую культуру <...> Второй фильм… это скорее боевик. Он более "мускулистый"

Дени Вильнев

Значительная часть сиквела будет посвящена отношениям Пола и Чани, однако их союз может оказаться под угрозой из-за появления принцессы Ирулан (Флоренс Пью). Главному герою придется сделать выбор между чувствами и расчетом, ведь династический брак с дочерью императора поможет ему получить власть. Кроме того, у Пола появится сестра Алия, тоже наделенная необычными способностями (о беременности Леди Джессики стало известно в первой части).

Чем закончится фильм, можно предположить, ведь финал романа известен. Однако Дени Вильнев надеется на выход третьей части, поэтому не исключено, что зрителей ждет некий крючок, который позволит создателям картины заинтриговать и перейти к продолжению.

Как создавалась вторая часть "Дюны"

Вильнев неоднократно заявлял, что не взялся бы за экранизацию книги, если бы требовалось уместить все описанные события в один фильм: "Мир "Дюны" слишком сложен. Это мир, сила которого проявляется в деталях". Работа над сиквелом началась еще до того, как вышла первая часть: по инсайдерской информации Variety, с режиссером заключили договор, по которому проект получил бы продолжение, даже если бы собрал скромную кассу. Примечательно, что у "Дюны" был довольно внушительный бюджет ($165 млн), при этом для второй части удалось собрать еще большую сумму — $190 млн.

Съемки проходили с июля по декабрь 2022 года: пейзажи Арракиса вновь снимали в Объединенных Арабских Эмиратах и в Иордании, в том числе в "марсианской" пустыне Вади-Рам, пески которой имеют алый оттенок. Довольно неожиданное решение связано с локацией, которая имитирует планету Кайтайн (столицу Империи), — ею стала гробница Брион в итальянском городке Альтиволе (недалеко от Венеции), спроектированная в 1970-е годы архитектором Карло Скарпой. Многие сцены снимали в павильонах в Будапеште.

"Есть что-то в этом человеке, что вызывает уважение. Он играет по-взрывному, абсолютно непредсказуемо, поэтично и мощно. Когда он пришел на съемочную площадку, я даже испугался", — поделился Дени Вильнев.

Интересно режиссер отзывается и об исполнителе роли Фейд-Рауты: "ОстинБатлер нашел нечто среднее между убийцей-психопатом, олимпийским мастером меча, змеей и Миком Джаггером".

Известно, что третья часть "Дюны" уже давно находится в разработке и сценарий к ней практически готов — он основан на романе Фрэнка Герберта "Мессия Дюны".

"Если мне удастся снять трилогию, это будет моей мечтой", — говорит режиссер.

Однако выход третьей картины зависит от того, насколько успешно покажет себя вторая.

Чего ожидать от просмотра

Пресс-тур второй "Дюны" длится уже несколько недель, и критики, которые успели посмотреть фильм, оценивают его довольно высоко, а некоторые называют, возможно, лучшим в карьере Дени Вильнева. "То, чего достигли Вильнев и его команда, впечатляет по своей образности и гипнотизирует ничуть не меньше, чем первая часть", — пишет Майкл Филлипс из Chicago Tribune. Барри Герц в колонке для The Globe and Mail хвалит игру актеров, созданные ими образы и резюмирует, что фильм получился зрелищным и мощным.

Некоторые из экспертов считают, что Вильнев даже перестарался с "аттракционами".

"Продолжение, хотя и впечатляющее, теряет сдержанность и элегантность первого фильма, больше склоняясь к блокбастеру. Тихая уверенность первой части превратилась в раскованную бравуру во второй", — делится впечатлениями кинообозреватель Вэньли Ма.

Другие отмечают, что из-за стремительной смены событий ближе к финалу остается смазанное впечатление.

"Как режиссеру Вильневу уже давно трудно найти баланс между сюжетом и изображением, но здесь удается. И только ближе к концу фильма, мощному крещендо, в котором принимаются важные, изменяющие вселенную решения, фильм сбивается с пути. Сложная эволюция Пола идет медленно и неуклонно, пока внезапно не начинает развиваться с головокружительной скоростью. Такое ощущение, что мы пропустили решающий этап экспозиции, чтобы добраться до масштабного финала", — заключает Ричард Лоусон из Vanity Fair.

В то же время он считает, что фильм удался и выглядит как самостоятельное произведение, которому не требуется продолжение.

Сам Дени Вильнев о своей работе говорит так: