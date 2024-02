Сериал Ходячие мертвецы: где смотреть в России, отзывы и впечатления

25 февраля стартовали «Выжившие». Это уже шестой спин-офф «Ходячих мертвецов» и третий с окончания основного сериала. Качество таких проектов разнится: если «Мир за пределами» — тихий ужас, то «Дэрил Диксон» — приятное приключение с атмосферой The Last of Us.