Вышел официальный русский постер нового фильма Гая Ричи с Генри Кавиллом
Вслед за трейлером опубликован и официальный русский трейлер нового фильма Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли "Министерство неджентльменских дел".
Сюжет основан на книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции", а синопсис такой:
"Они - лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело - война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски".
В ролях также: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Хиро Файнс Тиффин, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун и Тиль Швайгер.
Съемки проходили в Турции и Великобритании.
Официальной даты премьеры пока нет, ранее сообщалось, что фильм в РФ должен выйти весной. После проката его покажут на "Кинопоиске".