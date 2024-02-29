28 февраля скончался американский профессиональный рестлер и актер Майкл Джонс. Джонс, в частности, отметился тем, что, сражаясь под настоящим именем, проиграл все свои бои.

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Всего же за карьеру Джонс использовал полдюжины псевдонимов, с которыми дела борца шли чуть веселее: Кудрявый Билл, Люциус Браун, Шейн, Соул Трэйн Джонс, Винсент и Вирджил - так он в разное время презентовался. Кудрявый несколько раз становился чемпионом в тяжелом весе по версиям разных бойцовских ассоциаций.

Джонс родился в 1962-м в Пенсильвании. Свой первый пояс выиграл в 1991-м. Уйдя с ринга стал учителем математики в школе.

Исполнитель отличался некоторый экстравагантностью (что, впрочем, для шоу-борьбы дело почти принудительное) и предприимчивостью. Автографы исключительно продавал - по 20 долларов за штуку. В 2015-м объявил на одной из сетевых платформ сбор пожертвований, заявив, что работать не хочет, а на жизнь ему нужно минимум миллион долларов. Акция шоумена собрала чуть менее 1200 долларов.

Видеография Кудрявого - это более сотни пунктов, где есть место видеоиграм и кино. В частности - взявшей почти 45 премий и номинаций драмеди "Мост и тоннель".

Шоумен "мирно отошел в больнице", сообщают его коллеги со ссылкой на подтверждение от родных.