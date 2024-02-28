Названа дата выхода второго спин-оффа "Игры престолов"
Генеральный директор WB Discovery рассказал о втором спин-оффе "Игры престолов".
По его словам, "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь" выйдет уже в конце следующего года, передаёт THR. Писатель Джордж Мартин уже над ним работает (всё что угодно, лишь бы не дописывать "Ветра зимы"). Отмечается, что название пока рабочее и может поменяться - хотя бы для того, чтобы избежать дублирования слова "рыцарь".
Сериал будет основан на "Повестях о Дунке и Эгге" (Tales of Dunk and Egg) - цикле Мартина о странствующем рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце, принц Эйегоне Таргариене.
"Дом Дракона", по словам актёра Мэтта Смита, вернётся со вторым сезоном в августе 2024 года.