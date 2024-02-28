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Названа дата выхода второго спин-оффа "Игры престолов"

Генеральный директор WB Discovery рассказал о втором спин-оффе "Игры престолов".

Названа дата выхода второго спин-оффа «Игры престолов»
© Российская Газета

По его словам, "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь" выйдет уже в конце следующего года, передаёт THR. Писатель Джордж Мартин уже над ним работает (всё что угодно, лишь бы не дописывать "Ветра зимы"). Отмечается, что название пока рабочее и может поменяться - хотя бы для того, чтобы избежать дублирования слова "рыцарь".

Сериал будет основан на "Повестях о Дунке и Эгге" (Tales of Dunk and Egg) - цикле Мартина о странствующем рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце, принц Эйегоне Таргариене.

"Дом Дракона", по словам актёра Мэтта Смита, вернётся со вторым сезоном в августе 2024 года.

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Мэтт Смит
Джордж Мартин