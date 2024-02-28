Названа дата выхода второго спин-оффа «Игры престолов»

По его словам, "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь" выйдет уже в конце следующего года, передаёт THR. Писатель Джордж Мартин уже над ним работает (всё что угодно, лишь бы не дописывать "Ветра зимы"). Отмечается, что название пока рабочее и может поменяться - хотя бы для того, чтобы избежать дублирования слова "рыцарь".