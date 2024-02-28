Россияне в 2023 году чаще смотрели на ТВ отечественные кино и мультфильмы, чем зарубежные

"В последнее время все больше и больше у нас появляется и мы смотрим российского контента. Но 2023 год с точки зрения именно просмотра телевизионного контента стал переломным, потому что объемы просмотра и мультиков (полный метр), и кинофильмов, произведенных в России, превысил зарубежные показатели", - сказала она.