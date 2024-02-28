Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон рассказала о худших съемках в своей жизни

Шведская актриса Ребекка Фергюсон, известная по «Дюне», «Миссии: невыполнима» и популярному сериалу «Укрытие», рассказала о самых неприятных съёмках в своей жизни. Девушка поделилась своими эмоциями от скандального эпизода с производства неназванного фильма, во время которого главная звезда картины (мужчина или женщина) накричала на неё и вела себя крайне неподобающе.

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Так, во время съёмок одного из фильмов у главного актёра некой картины никак не получалось сыграть одну из сцен, в чём он гневно обвинил Фергюсон. Он накричал на неё, однако продюсеры ленты ничего не могли сделать с нарушением субординации на площадке из-за статуса главной звезды картины.

Я помню, был момент, когда актёр был таким неуверенным и злым, потому что он не мог сыграть одну из сцен. Он чувствовал себя настолько некомфортно, что накричал на меня. Но, поскольку этот человек был звездой фильма номер один, за меня никто не вступился и не поддержал. И я плакала, уходя со съёмочной площадки.