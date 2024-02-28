Рынок видеосервисов в России может обогнать платное телевидение в 2025 году

"По итогам 2023 года совокупная выручка игроков платного телевидения составила 106 млрд рублей. Рынок растет не так стремительно, как нелинейное телевидение, онлайн-кинотеатры. Мы сейчас подсчитываем, но по итогам года это примерно будет 85 млрд рублей. Можно сказать, что буквально через два года, то есть по итогам 2025 года, скорее всего, рынок видеосервисов обгонит платное телевидение впервые в жизни", - сказал он на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.