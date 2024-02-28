«Просто клиника»: кинокритик предрек провал ремейку «Бриллиантовой руки»

Я плохо к этому отношусь. У меня была надежда на последний ремейк «Ивана Васильевича», что сделают прилично. Это все ужасно. Последняя «Ирония судьбы» — просто клиника. Ничего не получится. Идет мучительная перекладка старого сюжета на современность, но та реальность и нынешняя никак не корреспондируются. Юмор был замешен на той реальности, и нынешний юмор не работает, как и сюжет, а тогда работало, потому что сюжет был узнаваемым и оригинальным, — сказал Шпагин.