Мне очень понравились «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано», но «Сёгун» намного лучше. Я с нетерпением жду продолжения этого шедевра, надеюсь, остальные серии будут так же хороши, как и первые два. Лучшие два часа, которые я провёл в этом году.