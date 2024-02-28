Автор фильма «Дом у дороги» подал в суд на Amazon из-за ремейка с Джейком Джилленхолом

Ситуация вокруг ремейка «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом продолжает накаляться. До этого режиссёр картины Даг Лайман заявил, что будет бойкотировать премьеру фильма из-за решения Amazon выпустить его сразу в стриминге.

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Теперь сценарист оригинальной ленты Дэвид Ли Генри подал на компанию в суд из-за нарушения авторских прав. Дело в том, что Amazon должна была вернуть ему права до ноября 2023 года, но из-за забастовок в Голливуде не успевала закончить производство в указанный срок.

По словам Генри, для продолжения работы в период забастовок компания решила применить ИИ — он использовался для воссоздания голосов актёров. Естественно, все обвинения Amazon отрицает. Чем закончится судебное разбирательство, пока непонятно.

Новый «Дом у дороги» расскажет о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы.