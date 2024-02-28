Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» собрал миллионы просмотров за несколько дней

Экранизация популярного мультсериала Nickelodeon 2005 года «Аватар: Легенда об Аанге» от компании Netflix собрала свыше 21 миллиона просмотров с момента премьеры. Об этом стриминговая платформа сообщила на своем сайте.

© Lenta.ru

Согласно еженедельному рейтингу топ-10 самых просматриваемых шоу от Netflix, сериал посмотрели 21,2 миллиона зрителей. Также отмечается, что экранизация возглавила топ просматриваемых проектов стриминг-сервиса в 92 странах мира.

Ранее был опубликован тизер-трейлер «Аватар: Легенда об Аанге». В ролике представлены почти все протагонисты шоу — Аанг, роль которого исполнил Гордон Кормье, Катара в исполнении Киавентио, а также Сокка, которого сыграл Иэн Аусли.