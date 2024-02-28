Вышел дублированный трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем. Дата премьеры картины в российском прокате пока не раскрывается.

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.