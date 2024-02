Опубликованы первые кадры ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Мрачный оригинальный «Ворон» вышел в 1994 году. Он отличался от большинства лент по мотивам комиксов качественным саундтреком от знаменитых групп The Cure, Nine Inc Nails и других. Подкупали и мощная драматургия сюжета, и атмосфера, и харизма Брэндона Ли — сына Брюса Ли. Брэндон погиб на съёмках этого фильма.