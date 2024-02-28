Начались съемки детективного сериала «Крайние меры» с Алексеем Макаровым в главной роли

«Каким бы простым ни был человек с виду, внутри мы все очень сложно устроены. В любом из нас заключены ангел и бес, каждого раздирают противоречия и страсти — порой даже шекспировского толка. Мой персонаж каждый день имеет дело с неприятностями, и это во многом формирует его характер. Он не чурается решать вопросы весьма неожиданными, оригинальными способами. Порой, возможно, даже жестковатыми. Человек, существующий в таких обстоятельствах, легко может «закуклиться», стать циником и мизантропом. А может попытаться сохранить свое человеческое начало, и я как раз и постараюсь это сделать в характере своего героя. Сценарий нашего сериала легкий, написанный доступным языком и правдивый. Бывает так, что приходится вместе с режиссером садиться и править сценарий целыми абзацами, потому что о суровых буднях полицейских пишет человек, который в этом ничего не смыслит. В этом же сценарии фальши нет, но есть юмор. Насколько зрителю будет смешно — время покажет, но мы будем стараться шутить, причем, с очень серьезным лицом».