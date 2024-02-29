В Москве пройдет кинофестиваль «8 женщин»

Кинофестиваль, посвященный женщинам-режиссерам, пройдет в десятый раз в Москве со 2 по 11 марта. Церемония открытия фестиваля «8 женщин» состоится в Белом зале Центрального Дома кинематографистов. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

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Фестиваль должен привлечь внимание к творчеству женщин в киноиндустрии. В программу кинофестиваля входит конкурс полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов. Принять участие в конкурсе может любой фильм, снятый женщиной-режиссером, в том числе и дебютанткой. Посмотреть фильмы и встретиться с режиссерами можно бесплатно, заранее зарегистрировавшись.