В Москве пройдет кинофестиваль «8 женщин»
Кинофестиваль, посвященный женщинам-режиссерам, пройдет в десятый раз в Москве со 2 по 11 марта. Церемония открытия фестиваля «8 женщин» состоится в Белом зале Центрального Дома кинематографистов. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
Фестиваль должен привлечь внимание к творчеству женщин в киноиндустрии. В программу кинофестиваля входит конкурс полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов. Принять участие в конкурсе может любой фильм, снятый женщиной-режиссером, в том числе и дебютанткой. Посмотреть фильмы и встретиться с режиссерами можно бесплатно, заранее зарегистрировавшись.
Так, в первый день зрители смогут посмотреть фильм Ольги Акатьевой «Я делаю шаг», а также 4 короткометражки. В конкурсе примут участие по 8 фильмов в каждой номинации, а оценивать их будут 8 членов жюри. Все показы пройдут в Центральном Доме кинематографистов в Белом и Малом залах.