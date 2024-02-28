Режиссер документального фильма «‎В Арктику»‎ планирует создать сериал на его основе

Режиссер, путешественник и этнограф Леонид Круглов, снявший документальный фильм "В Арктику", намерен создать телесериал на его основе, а также еще одну полнометражную картину - об истории открытия Северного полюса. О своих планах он рассказал ТАСС в преддверии петербургской премьеры кинопроекта "В Арктику".

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Показ, состоявшийся в кинотеатре "Родина, приурочили ко Дню Арктики, который отмечается 28 февраля.

"Материала настолько много, что мы его весь не использовали. Там и история советского периода в Арктике, и история Северного полюса, и история Великой Отечественной войны в Арктике. Со временем мы хотели бы сделать из этого сериал", - рассказал Круглов, добавив, что уже ведутся переговоры об этом с продюсерами двух российских телеканалов.

В ходе работы над фильмом "В Арктику" вместе с участниками экспедиций и съемочных групп Круглов четыре раза прошел весь Северный морской путь и совершил более 100 высадок. Было обнаружено множество артефактов, в их числе - сохранившиеся в вечной мерзлоте следы полярных экспедиций прошлых веков. География фильма - от Мурманска до бухты Провидения, и от устья Енисея до мыса Флигели - самой северной точки Евразии. По замыслу режиссера в будущий сериал войдет и материал, который удастся отснять в ходе экспедиций, которые планируется осуществить в ближайшие два-три летних сезона.

Говоря о продолжении фильма в кинотеатральном формате, Круглов рассказал, что собирается посвятить его истории открытия Северного полюса.

"У нас есть уже съемки Федора Конюхова, который высадился на Северный полюс. <...> Мы очень хотим побывать на дрейфующей станции, которая сейчас там начала работать", - также отметил он.