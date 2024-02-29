В Таганроге достанут со дна снявшийся в «12 стульях» старинный пароход

Со дна Таганрогского залива достанут пароход, попавший в кадры фильма «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая.

© nsn.fm

Правительство Ростовской области начало разработку документации по уборке парохода. Судно построено в 1899 году, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что пароход мешает ремонту и эксплуатации сооружений порта. О дальнейшей судьбе судна информации нет.

В «12 стульях» пароход носил название «Скрябин». В реальности он ходил под именем «Чичерин».