Перезапуск «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном выйдет в июле 2025 года

Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату релиза некоторых своих громких хитов в ближайшие два года. Одним из главных премьер студии станет перезапуск комедии «Голый пистолет» — главную роль в нём исполнит звезда «Заложницы» Лиам Нисон. Лента выйдет в прокат 15 июля 2025 года.

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Ещё один громкий релиз Paramount Pictures — «Щенячий патруль 3» — выйдет 31 июля 2026 года. Подробностей о мультфильме пока нет, однако его события наверняка развернутся после финала «Щенячьего патруля: Мегафильм».