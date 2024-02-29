Онлайн-кинотеатры нарастили доходы от рекламы на 19%

К концу прошлого года число российских домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна подписка на видеосервис, составило 27%, что на 4 п. п. выше, чем годом ранее. Наращивая аудиторию и доходы от рекламы, площадки сами активно вкладываются как в продвижение проектов, так в популяризацию подписок. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании «ТМТ консалтинг».

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Совокупная выручка отечественных онлайн-кинотеатров за 2023 год выросла на 39% до 94,2 млрд руб. Основным источником доходов остается подписка — на неё пришлось 92% совокупной выручки, на рекламную модель — 7%. Эти направления выросли на 49 и 19% соответственно. Доходы по транзакционной модели (продажа и аренда отдельных фильмов и сериалов) в прошлом году снизились на 70% и составили 1% совокупной выручки компаний.

Звание лидера рынка по итогам 2023 года сохранил за собой «Кинопоиск», который увеличил выручку на 89%, а его рыночная доля составила уже 30% против 23% по итогам 2022 года. На втором месте — «Иви» с долей 15%, на третьем — Wink с долей 13%. При этом по количеству платных подписчиков Wink вышел на второе место — 9,5 млн, у «Иви» — 5,1 млн. Основной рост базы платных подписчиков у Wink произошел после выхода в декабре сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Участники рынка отмечают, что одним из ключевых факторов роста рынка видеосервисов в 2023 году стало увеличение количества выпущенных originals. За прошлый год видеосервисы выпустили 175 originals, что на 26% больше, чем в 2022 году, 112 из них — игровые сериалы.

Вместе с количеством originals растет и маркетинговая активность видеосервисов. Бюджет на наружную рекламу восьми крупных видеосервисов — «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko, Start, Kion, Amediateka, Premier — составили почти 1,4 млрд руб. в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году — 803 млн руб. В штуках рост — с 12,6 тыс. поверхностей в 2022 году до 19 тыс. в 2023 году.

Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая отмечает, что поверхности с рекламой оригинальных сериалов теперь встречаются на улицах гораздо чаще, чем реклама телеканалов и кинофильмов:

«Онлайн-кинотеатры научились выпускать контент для массовой аудитории и привлекать её внимание и совокупно тратят на продвижение миллиарды рублей в год».