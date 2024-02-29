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Стоянов в роли женщины, ЭКО с Ефремовым: что смотреть на неделе

Новая прокатная неделя принесла драму «Май. Декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур и испанский хоррор об эмиграции «Границы безумия». На онлайн-платформах выходит новая комедия с Юрием Стояновым «Артист с большой дороги», детектив «Черное солнце» и драмеди «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

Стоянов в роли женщины, ЭКО с Ефремовым: что смотреть на неделе
© РИА Новости

«Май. Декабрь»

Премьера: 29 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон.

Зачем смотреть: в основу ленты положена реальная история Мэри Кей Летурно, которую в 1997 году арестовали за изнасилование 13-летнего ученика Вилли Фуалау.

Их отношения стали поводом для сплетен и получили максимальную огласку в СМИ. Сюжет картины рассказывает не только скандальную предысторию, но и события 20 лет спустя, когда Грейси и Джо (так учительницу и ученика зовут в фильме) уже женаты и в Голливуде собираются снимать кино об их жизни. Актриса Элизабет в исполнении Натали Портман приезжает в загородный дом пары, чтобы получше узнать их историю. Однако визит только усугубляет разлад между супругами и приводит к непоправимым последствиям. В фильме преподавательницу Грейси сыграла Джулианна Мур, а ученика Джо — Чарльз Мелтон.

«Границы безумия»

Премьера: 29 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Альберто Амман, Бруна Кузи, Бен Темпл, Лора Гомес.

Зачем смотреть: камерная драма об эмиграции от дебютантов Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса. Фильм стал одним из главных событий испанского кинематографа 2023 года и получил три номинации на национальную премию «Гойя».

В центре сюжета — урбанист Диего (Альберто Амман) и танцовщица Елена (Бруна Кузи). Они приезжают в США из Аргентины, чтобы начать новую жизнь. Однако в аэропорту Нью-Йорка супругов задерживает служба пограничного контроля и отводит на изнурительный допрос в подсобное помещение. Героев заставляют раскрыть секреты и активно высмеивают за желание сбежать в Америку. История, рассказанная в фильме, является переработанной версией личного опыта режиссеров Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса, которые переехали из Венесуэлы в США. Из камерной драмы об эмиграции режиссеры сделали психологический хоррор о встрече с бездушной государственной машиной.

«Артист с большой дороги»

Премьера: 29 февраля

Где смотреть: Start

В ролях: Юрий Стоянов, Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Александр Самойленко.

Зачем смотреть: история про вора-рецидивиста, которому приходится стать «няней под прикрытием» для собственных внуков, чтобы вернуть награбленное и собственную семью.

По сюжету вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он хочет завязать с криминальным прошлым, но для этого ему сначала нужно вернуть награбленное. Тайник находится в собственном доме Артиста, где уже живут его невестка и внуки. Чтобы забрать свои воровские трофеи, герой устраивается няней.

Режиссером выступил Дмитрий Грибанов, уже снимавший Юрия Стоянова во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Эта роль, как и в предыдущем проекте Грибанова, писалась специально под Стоянова. В этот раз он сыграет сразу 10 персонажей.

«Роль няни в „Артисте с большой дороги“ — это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов, как „Тутси“, „В джазе только девушки“, „Здравствуйте, я ваша тетя“. Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной. Это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни: потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным», — рассказывал Юрий Стоянов о своем персонаже.

«Черное солнце»

Премьера: 1 марта

Где смотреть: KION

В ролях: Максим Стоянов, Юрий Чурсин, Виктория Корлякова, Петр Кислов, Артур Казберов, Петр Нечипоренко, Петар Зекавица, Георгий Зельцер, Петр Романов, Александра Большакова, Полина Ватага.

Зачем смотреть: многосерийный остросюжетный детектив, в котором главные герои будут превращаться из непримиримых врагов в добрых приятелей.

Сюжет рассказывает о двух следователях (Юрий Чурсин и Максим Стоянов), которые объединяются для расследования убийства в Выборге у финской границы. Картина стала режиссерским дебютом актрисы Анны Носатовой.

«У меня невероятно интересная роль, которую я считаю настоящим подарком. При подготовке к ней я даже ездил в отдел полиции к своим знакомым, чтобы прочувствовать реальность профессии. Просто выучить текст и органично его рассказать — неинтересно. Мне важно, чтобы в этом тексте был человек», — сказал Максим Стоянов о своей роли.

«Морозко»

Премьера: 6 марта

Где смотреть: Okko

В ролях: Аглая Тарасова, Никита Ефремов, Андрей Федорцов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Гоша Куценко, Виктор Логинов, Елена Морозова, Геннадий Масленников.

Зачем смотреть: терапевтический сериал для тех, у кого не складывается личная жизнь, кто хочет разобраться в себе и обрести долгожданную любовь.

Главная героиня — 33-летняя Рита (Аглая Тарасова). Она выстроила успешную карьеру на телевидении и научилась производить впечатление счастливой деловой женщины. Но на самом деле Рита глубоко несчастна. У героини нет друзей, личной жизни. Последней каплей становится известие о том, что из-за раннего климакса она может забеременеть только с помощью ЭКО. Героиня хватается за эту мысль, как за спасательный трос, и начинает серьезно планировать будущую беременность. Ей помогает случайный знакомый из бара Анатолий (Никита Ефремов).

Режиссер и автор сценария картины Юлия Лысова («Игры в темноте») призналась, что в основу сюжета легла «личная и семейная история», а «у главных персонажей есть прототипы, фотографии которых можно увидеть в заставке». Также она сообщила, что в сериале прозвучат стихи, написанные ее дедом, слесарем завода, которого не стало 30 лет назад.

Фильмы и сериалы
Тутси
Морозко
В джазе только девушки
Бен Темпл
Максим Стоянов
Анна Глаубэ
Виктория Корлякова
Антон Шаврин
Алехандро Рохас
Геннадий Масленников
Юлия Лысова
Артур Казберов
Филипп Бледный
Александра Большакова
Дмитрий Грибанов
Наталья Щукина
Юрий Ицков
Виктор Логинов
Аглая Тарасова
Юрий Чурсин
Андрей Федорцов
Николай Наумов
Петр Кислов
Никита Ефремов
Александр Самойленко
Петр Романов
Юрий Стоянов
Гоша Куценко
Натали Портман
Елена Морозова