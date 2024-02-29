Эмма Коррин сыграет злобную сестру Профессора Икс в «Дэдпуле 3»

Информация, которую инсайдеры подавали как слух, подтвердилась! Эмма Коррин действительно сыграет в «Дэдпуле 3» Кассандру Нову — сестру Профессора Икс. Она станет главным злодеем ленты.

Кассандра Нова появилась в утробе матери Чарльза Ксавьера незадолго до рождения самого Чарльза. Она копировала ДНК Чарльза, чтобы создать собственное тело. Таким образом, стала его сестрой-близнецом.

«Дэдпул 3» расскажет о том, как Уэйд Уилсон встретится с Росомахой. Вместе они, судя по всему, будут противостоять Кассандре и решать другие проблемы. К ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман соответственно.