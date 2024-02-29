Провожаем зиму 2023-2024: 11 лучших мультфильмов, вышедших за этот период

Зимой особенно хочется залезть под тёплое одеялко и посмотреть какую-нибудь приятную анимационную новинку. В нашей подборке вы найдёте 11 самых ярких и достойных полнометражных мультфильмов, вышедших за последние три месяца.

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В финале ждёт традиционное голосование за любимчика — не упустите возможность помочь наиболее понравившемуся мультфильму за эту зиму. Здесь проекты расставлены в порядке хронологического выхода, в итоговом материале можно будет узнать, кто на первом месте по мнению наших читателей.

№ 1: «Заветное желание»

Дата выхода: 8 ноября 2023

О чём: Мультфильм Disney, который до российского зрителя дошёл сильно позже выхода в западных странах, поэтому и оказался в списке зимних. Картина приурочена к столетию студии, а потому ещё больше наполнена различными отсылками и пасхалками. О чём же? Сюжет повествует о девушке Аше, которая загадывает настолько сильное желание, что к ней спускается настоящая Звезда, чтобы помочь свергнуть грозного правителя её страны и вернуть людям их мечты.

№ 2: «Волшебное приключение Да Винчи»

Дата выхода: 30 ноября 2023

О чём: Это не просто мультфильм, это кусочек биографии гения Леонардо Да Винчи — причём совсем не скучная, как может показаться, а очень любопытная, с необычным визуальным стилем и показывающая историю художника и изобретателя через мир волшебных открытий. По сюжету Леонардо уезжает из Италии во Францию, чтобы вместе с принцессой Маргаритой экспериментировать, придумывать механизмы новых полезных машин и летающих аппаратов, а ещё — изучать человеческое тело и его возможности.

№ 3: «Плохие парни: Очень плохой праздник»

Дата выхода: 30 ноября 2023

О чём: Рождество — семейный праздник, а ещё — лучшее время для большого ограбления. Пока все заняты послесалатным сном и открыванием рождественских подарков, плохие парни могут провернуть аферу века. Вот только Рождество в этом году отменяется, а значит, и ограбление тоже…

№ 4: «Кентервильское привидение»

Дата выхода: 7 декабря 2023

О чём: Всё по канонам жанра — самое обычное семейство покупает дом, который в итоге оказывается захваченным призраком. Но всё не так уж и жутко — привидение там всего одно, зовут его мистер Саймон, и оно обитает в поместье вот уже 300 лет. А ещё он считает дом своим, так что выгоняет всех новых владельцев — правда, это семейство призрака совсем не боится, а даже наоборот — пытается ему помочь.

№ 5: «Быть Бетти Флад»

Дата выхода: 8 декабря 2023

О чём: Этот мультфильм вы можете знать также как «Моя безумная семейка» («My Freaky Family»). Накануне своего 13-го дня рождения девочку по имени Бетти Флад ставят перед сложным выбором: хочет ли она остаться человеком, чего так сильно желает её мама, или же присоединиться к остальным членам своей волшебной семьи. В поисках себя героиня открывает магический мир музыки, чудес и, конечно же, себя самой.

№ 6: «Дневник слабака: Рождественская лихорадка»

Дата выхода: 8 декабря 2023

О чём: Ещё одна часть серии «Дневник слабака», на этот раз рождественская. Пришло время Рождества, и Грег старается вести себя очень хорошо, чтобы получить новую игровую консоль Mega Station 9000. У него осталось две недели, пока его мать Сьюзен пытается создать в семье праздничное настроение. Она знакомит их с Эльфрендо, жуткой плюшевой куклой-эльфом, которую её бабушка сделала, когда была ребёнком. Этот эльф будет следить за поведением Грега — что ему, конечно же, не нравится.

№ 7: «Миграция»

Дата выхода: 28 декабря 2023

О чём: Новая работа студии «Illumination», подарившей нам «Миньонов», о перелётных птицах и их проблемах. Семейство уток намеревается мигрировать на Багамы, но всё, как обычно, идёт не так. Тут и птичьи трудности, и недопонимание в семье, и фирменный юмор студии.

№ 8: «Побег из курятника: Рассвет наггетсов»

Дата выхода: 15 декабря 2023

Обзор Тлум.Ру: тут

О чём: Прямое продолжение мультфильма «Побег из курятника», вышедшего больше двадцати лет назад. Всё такое же пластилиновое, но выглядит уже более современно. Сбежав с фермы, куры обосновались на собственном острове, создав отдельную цивилизацию. Неугомонная дочь Джинджер и Рокки по имени Молли сбежала в «куриный рай», в итоге оказавшийся настоящим адом.

№ 9: «Мальчик и птица»

Дата выхода: 7 декабря 2023

О чём: Мальчик Махито вместе со своим отцом поселяется в деревенской местности после того, как обе переживают трагедию — мама героя умерла в Токио во время бомбардировки. Пока отец Махито выбирает двигаться дальше, мальчик не готов отпускать маму, поэтому отправляется на её поиски в потусторонний мир.

№ 10: «Три богатыря и Пуп Земли»

Дата выхода: 28 декабря 2023

Обзор Тлум.Ру: тут

О чём: Раньше, чем «давным-давно» было что-то давнее — до богатырей по земле бродили динозавры, но обычно эти два мира не встречаются. До того, как Алёша Попович с Князем и конём Юлием не провалились в Пуп Земли и не оказались в прошлом. Остальным героям нужно найти способ вернуть их домой и заодно отправить динозавров в положенное им время.

№ 11: «Орион и Тьма»

Дата выхода: 2 февраля 2024

Обзор Тлум.Ру: тут