Стало известно, какие российские фильмы покажут участникам Всемирного фестиваля молодежи

Какие российские фильмы покажут участникам Всемирного фестиваля молодежи
2 марта на Всемирном фестивале молодежи начнет свою работу кинолекторий Знание.Кино. На протяжении пяти дней здесь пройдут показы легендарных российских фильмов, а известные отечественные актеры, режиссеры и продюсеры выступят с лекциями о значении кино в современном мире.
Молодые зрители увидят завоевавшие огромную популярность российские художественные фильмы: "Чебурашка"(реж. Дмитрий Дьяченко), "Лед-3" (реж. Юрий Хмельницкий), "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев), "Вызов"и "Холоп-2" (реж. Клим Шипенко), "Повелитель ветра" (реж. Игорь Волошин) и "Хронос" (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов).
Запланирован специальный показ многосерийного фильма "20/22" (реж. Андрей Симонов). Будут представлены и документальные киноленты "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" (реж. Овез Нарлиев), "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети" (реж. Игорь Холодков).
"Кино всегда было востребованным и популярным видом искусства, и мы можем смело гордиться работами выдающихся советских и российских кинематографистов. Они не просто снимают захватывающие фильмы, а ставят перед зрителями серьезные вопросы, вовлекая их в процесс познания мира. Сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. - Работая над образовательной программой Всемирного фестиваля молодежи, мы постарались подготовить для участников кинолектория Знание.Кино подборку фильмов, которые не оставят никого равнодушным".
Программу показов сопроводят лекции и творческие встречи с известными представителями киноиндустрии. Для молодежи выступят кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, исполнитель одной из ролей в фильме "Вызов" Петр Дубров, актеры и актрисы кино Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой.
Лекторы обсудят роль кинематографа в формировании нравственных ценностей и сохранении исторической правды, поделятся мнениями о влиянии кинофильмов на каждого человека и общество в целом. Слушатели узнают нюансы съемок, познакомятся с историей создания культовых кинокартин, в том числе нашумевшего проекта "Вызов" - первого игрового фильма, снятого в космосе.
Площадками для кинопоказов и встреч с экспертами киноиндустрии станут терминалы Ф, З, а также зал "Лобачевский" Международного аэропорта ВФМ в Городе молодежи мира, который создан специально для Фестиваля в "Сириусе".
Полная программа кинолектория Знание.Кино опубликована на сайте ВФМ. События отмечены логотипом Российского общества "Знание", их также можно найти в программе, набрав в строке поиска название кинолектория.
Кстати
Кинолекторий Знание.Кино станет частью образовательной программы Фестиваля, подготовленной Российским обществом "Знание", наряду с просветительским марафоном Знание.Первые и другими событиями.
Марафон пройдет с 2 по 6 марта, охватит шесть площадок Города молодежи мира и будет включать треки, созвучные смыслам Фестиваля: "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы - вместе с Россией".
Самые яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ. Также в образовательную программу войдет интеллектуальный турнир Знание.Игра с участием эрудитов из разных стран и мультимедийная выставка национального фотоконкурса Знание.Россия, на которой зрители увидят главные достижения России в XXI веке и смогут погрузиться в их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.