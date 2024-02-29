Что посмотреть: топ-5 киноновинок марта 2024

Наступает весна! Время, когда все выходят из зимней спячки и начинают активничать. Кафе, парки, квесты, аттракционы, клубы и, конечно же, кино! А что же посмотреть? Специально для тебя мы собрали киноновинки марта. Постарались пройтись по всем жанрам: трогательных и биографических фильмов до ужастиков. Запасайся попкорном!

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КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ

Фильм про незнакомцев, которые согласились за большое вознаграждение попробовать на себе новый препарат. Есть одно но – теперь они не могут заснуть, ведь иначе их ждет смерть. По истечении пяти дней лаборатория переходит на карантин, так что участникам эксперимента приходится не спать еще сутки. Кажется, они в ловушке!

Лучшая жизнь

Драма о непростой жизни врача-офтальмолога Марко Карреры, начиная с 70-х годов и до наших дней. Мужчина всю жизнь прожил с женой Мариной, хотя был искренне влюблен в Луизу. Трогательная картина о встречах, расставаниях, ошибках и озарении. Известно, что в Италии фильм побил все рекорды кассового сбора. И не удивительно, ведь в главных ролях — ключевые итальянские звезды нашего времени.

Роман Костомаров: рожденный дважды

Документальный фильм не требует объяснений. Вся страна уже год наблюдает за мужеством и силой воли известного спортсмена, который из-за болезни потерял конечности. Костомаров висел на волоске от гибели, но смог доказать всему миру и самому себе, что невозможное возможно! Спортсмен учит нас не сдаваться, ценить жизнь, любить ее во всех проявлениях и следовать за своей целью.

Он + Она

Интересная мелодрама, состоящая из пяти новелл о любви. Вместе со зрителем главные герои пытаются ответить себе на мучительный вопрос: «Что такое любовь?».В главных ролях всеми любимый Сергей Бурунов, Павел Деревянко и Катя Шпица.

Лето. Нулевые