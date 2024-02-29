Фильм «Дюна 2» кинотеатры ХМАО покажут в марте вопреки санкциям

В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дюна: Часть вторая» начнут показывать с 7 марта. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. О первых сеансах URA.RU рассказали представители кинотеатров в Сургуте.

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«На Дюну 2 уже открыты продажи на следующую неделю», — сообщили журналисту агентства в одном из сургутских кинотеатров.

Ряд других кинозалов города также анонсировали показы. В кинотеатрах Нижневартовска и Ханты-Мансийска тем временем даты премьер пока неизвестны. Представители отдельных кинозалов уточнили, что не планируют показывать зарубежную новинку.

Ранее URA.RU рассказывало о самых кассовых фильмах в ХМАО за 2023 год. Тогда первую строчку заняла сказочная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». А второе и третье место получили картины «По щучьему велению» и «Вызов».