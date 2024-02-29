На платформе Wink в сентябре выйдет сериал о группе "Комбинация"

Онлайн-кинотеатр Wink покажет сериал о популярной в 1990-е годы женской поп-группе "Комбинация" в сентябре, сообщил генеральный директор WinkАнтон Володькин на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.
"Точно будет больше контента. Как мы недавно объявляли - было 25 проектов, будет 36 в этом году. Из них около десятка - это супербольшие премьеры. Самый ожидаемый сериал "Комбинация" - это про 90-е годы, в сентябре выйдет. Все сильно ждут", - сказал он.
Главные роли в проекте исполнят Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь"), Даниил Воробьев (Happy End) и другие.
Режиссером "Комбинации" стал Никита Власов ("Лада Голд", "Мажор в Сочи"), а продюсерами выступили Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин и другие. В роли креативных продюсеров - Жора Крыжовников и Денис Уточкин.
Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" - Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и прославилась в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, " Не забывай" и "Бухгалтер".