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На платформе Wink в сентябре выйдет сериал о группе "Комбинация"

Онлайн-кинотеатр Wink покажет сериал о популярной в 1990-е годы женской поп-группе "Комбинация" в сентябре, сообщил генеральный директор WinkАнтон Володькин на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

На платформе Wink в сентябре выйдет сериал о группе «Комбинация»
© ТАСС

"Точно будет больше контента. Как мы недавно объявляли - было 25 проектов, будет 36 в этом году. Из них около десятка - это супербольшие премьеры. Самый ожидаемый сериал "Комбинация" - это про 90-е годы, в сентябре выйдет. Все сильно ждут", - сказал он.

Главные роли в проекте исполнят Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь"), Даниил Воробьев (Happy End) и другие.

Режиссером "Комбинации" стал Никита Власов ("Лада Голд", "Мажор в Сочи"), а продюсерами выступили Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин и другие. В роли креативных продюсеров - Жора Крыжовников и Денис Уточкин.

Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" - Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и прославилась в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, " Не забывай" и "Бухгалтер".

Фильмы и сериалы
Громкая связь
Никита Кологривый
Денис Уточкин
Антон Володькин
Александра Ремизова
Анастасия Уколова
Татьяна Иванова
Даниил Воробьев
Жора Крыжовников
Павел Прилучный
Федор Бондарчук