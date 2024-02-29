На платформе Wink в сентябре выйдет сериал о группе "Комбинация"

"Точно будет больше контента. Как мы недавно объявляли - было 25 проектов, будет 36 в этом году. Из них около десятка - это супербольшие премьеры. Самый ожидаемый сериал "Комбинация" - это про 90-е годы, в сентябре выйдет. Все сильно ждут", - сказал он.