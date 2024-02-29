В России состоялась премьера драмы «Прошлые жизни»

«Прошлые жизни» — дебютная работа режиссёра Селин Сон. Фильм рассказывает о героине Норе Мун, которая в раннем возрасте переезжает в Канаду из Южной Кореи, оставив своего близкого друга Хэ Сона позади. Спустя 12 лет бывшие друзья находят друг друга в соцсетях и вновь сближаются, однако опять прерывают общение, чтобы встретиться друг с другом ещё через 12 лет, когда молодой человек прилетает в Нью-Йорк. Женщина уже вышла замуж за американца Артура, однако встреча с Хэ Соном заставляет её переосмыслить многие вещи в своей жизни.