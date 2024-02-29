Киностудия им. Горького снимет новый фильм про Петрова и Васечкина

Новый полнометражный фильм о приключениях двух школьников Васи Петрова и Пети Васечкина находится в производстве у Киностудии им. М. Горького. Как сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева, режиссером станет Владимир Аленников, снявший в 1980-х годах предыдущие фильмы о Петрове и Васечкине.
"Говоря о классике и преемственности, у киностудии Горького есть такой проект. Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий", - сказала она на сессии "Актуальная повестка развития детского кино и анимации" на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.
Слащева также не исключила, что в дальнейшем приключения двух школьников могут получить развитие в формате сериала.
"Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" - детская двухсерийная музыкальная комедия, премьера которой состоялась 1 июня 1984 года. Сюжет рассказывает о двух школьных друзьях, пионерах Пете Васечкине и Васе Петрове, а также об их подруге Маше Старцевой. Фильм не имеет общего сюжета и делится на пять историй. Спустя год вышла новая двухсерийная комедия - "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
Режиссером картин выступил Владимир Алеников, главные роли исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин и Инга Ильм.