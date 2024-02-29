Киностудия им. Горького снимет новый фильм про Петрова и Васечкина

"Говоря о классике и преемственности, у киностудии Горького есть такой проект. Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном, очень хороший сценарий", - сказала она на сессии "Актуальная повестка развития детского кино и анимации" на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.